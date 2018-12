POL-E: Essen: Von zwei Unbekannten angegriffen und ausgeraubt - Korrektur

Essen (ots) - 45279 E.-Horst: Zwei junge Männer (17,18) wurden auf der Straße "Ruhrau" angegriffen und ausgeraubt. Dazu berichteten wir gestern. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Tat nicht am Sonntagmorgen, sondern am Samstagmorgen (1. Dezember, gegen 2:15 Uhr) - also in der Nacht von Freitag auf Samstag - stattgefunden hat.

Der Haupttäter ist zirka 170 cm groß und um die 20 Jahre alt. Er hat ein südländisches Aussehen, einen schwarzen Bart und trug dunkle Kleidung. Sein Komplize ist dunkelhäutig, hat eine stabile Statur und war ebenfalls dunkel gekleidet. Etwaige Zeugen, die möglicherweise den Tathergang beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0. / JH/AKoe

