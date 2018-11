POL-E: Essen: Mutmaßlicher Einbrecher durch Sicherungsanlage fotografiert - Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kennt den Mann?? Bild-Infos Download

Essen (ots) - 45134 E-Stadtwald: Mit einem Foto aus einer Überwachungsanlage sucht der Ermittler des Kriminalkommissariats 32 nach einen mutmaßlichen Einbrecher, der am Dienstag, 13. November in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Renteilichtung" eingebrochen ist. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr verließ eine 59-jährige Essenerin ihr Haus, um Besorgungen zu machen. Als sie zurückkam, stellte die Dame in der oberen Etage typische Einbruchsspuren fest. So waren diverse Schränke durchsucht und das Balkonfenster komplett aus dem Rahmen gebrochen. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck. Gegen 18:34 Uhr schellte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür der Essenerin. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um den mutmaßlichen Einbrecher handelt, der vorher die Lage auskundschaften wollte. Dabei wurde er jedoch durch die Sicherungsanlage fotografiert. Mit dem Lichtbild aus der Überwachungskamera sucht der Ermittler nun nach dem Tatverdächtigen. Möglicherweise ist er bereits im Vorfeld aufgefallen. Er ist in etwa 20-35 Jahre alt und hat kurze, nach oben gegelte Haare. Die linke Seite ist augenscheinlich abrasiert. Er hat ein schmales, rasiertes Gesicht und trug eine große Brille. Hinweise zu dem unbekannten Mann können telefonisch unter der 0201/829-0 mitgeteilt werden. (ChWi)

