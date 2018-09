POL-E: Mülheim an der Ruhr: Kinder werfen Stein auf Auto - Fahrzeug beschädigt

Essen (ots) - 45475 MH.-Dümpten: Am Samstag (8. September 2018), gegen 19:00 Uhr befuhr ein PKW der Marke Citroen mit Essener Kennzeichen die Autobahn 40 aus Duisburg kommend in Fahrtrichtung Essen. Kurz vor der Ausfahrt Mülheim-Winkhausen fuhr der Fahrer unter einer Fußgängerbrücke durch, die die Straße "Im Beckerfelde" mit dem ehemaligen Sportplatz der Mühlenstraße verbindet. Auf der Brücke seien ihm 5-6 Kinder aufgefallen, die ihm per Handzeichen signalisierten, dass er hupen solle. Als der Fahrer dies nicht tat, warf ein Kind einen handtellergroßen Stein auf sein Auto. Der Stein traf die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die südländisch aussehenden Kinder im Alter von ca. 8 bis 9 Jahren flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Eines der Kinder trug einen roten Pullover, ein anderes ein gelbes T-Shirt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Kindern machen können. Hinweise bitte an die Polizei unter der Tel-Nr.: 0201/8290. uf

