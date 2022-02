Polizei Aachen

POL-AC: Aufmerksame Anwohner stellen Tatverdächtige - Geschädigte nach Kellereinbrüchen gesucht

Herzogenrath/ Kohlscheid (ots)

Dienstagmorgen (15.02.2022) gegen 5 Uhr bemerkten Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in der Casinostraße vier verdächtige junge Männer, die sich unberechtigt im Treppenhaus aufhielten. Man rief daraufhin die Polizei zu Hilfe. Während ein 24- jähriger Verdächtiger festgehalten werden konnte, flüchteten die drei anderen unerkannt. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten zudem einen Rucksack vollgefüllt mit geknackten Fahrradschlössern und diversem Werkzeug. Einen plausiblen Grund für seinen Aufenthalt im einem fremden Haus und dem Inhalt des Rucksacks konnte der 24- jährige Aachener den Polizisten nicht nennen. Die Ermittler der Polizei in Alsdorf vermuten, dass sich das Quartett auf Diebestour in der Casinostraße bzw. im Nahbereich befand und suchen nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Da die Gegenstände zudem noch keinen konkreten Straftaten zugeordnet werden konnten, bittet die Kripo in Alsdorf Geschädigte, die den Diebstahl ihres Fahrrades oder Werkzeugs noch nicht bemerkt haben, sich zu melden und Strafanzeige zu erstatten. Zeugen und/ oder Geschädigte melden sich bitte unter der Rufnummer 02404/ 9577-33456 (zu den Bürodienstzeiten) oder per Email: kk34.aachen@polizei.nrw.de (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell