Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 47-jährigen Jan H. aus Mönchengladbach

Mönchengladbach/ Aachen (ots)

Wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilt, ist der 47-jährige Jan H. am Samstagabend, 12. Februar 2022, wohlbehalten im Kreis Mettmann in der Ortslage Langenfeld angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung hat sich damit erledigt.

Link zur Pressemeldung von Freitag, 11.02.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5144713 (wr)

