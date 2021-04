Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, hat ein Fahrer gestern Abend aufs Gaspedal gedrückt und sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der Mann ist kein Unbekannter: Er wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt.

Eine Streife wollte den 49-jährigen Aachener gegen 19.30 Uhr in der Hüttenstraße anhalten. Er beschleunigte jedoch seinen Wagen und flüchtete über den Madrider Ring, den Freunder Weg, die Zeppelinstraße, Trierer Straße, Schönrathstraße und die Drimbornstraße. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln; andere Pkw mussten teils Vollbremsungen machen, um einen Unfall zu verhindern.

In der Clermontstraße stieß der Mann schließlich mit einem Streifenwagen zusammen und fuhr sich fest. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch dieses Mal nicht vorweisen. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv auch Kokain. Gleich mehrere Strafverfahren - u.a. wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen - wurden eingeleitet. Der Pkw wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, die bei dem Einsatz beeinträchtigt oder gar gefährdet wurden, sich als wichtige Zeugen bei der Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-42201 zu melden. (am)

