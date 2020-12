Polizei Aachen

POL-AC: Drogendealer vorläufig festgenommen

AachenAachen (ots)

Am vergangenen Samstag (12.12.2020) erhielt die Polizei den Hinweis, dass in einer Wohnung auf der Bismarckstraße mit Drogen gehandelt wird. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft und auf Anordnung des Richters durchsuchten die Polizisten am Nachmittag die entsprechende Wohnung, in der es sehr stark nach Marihuana roch. Der 46-jährige Bewohner bestätigte im Besitz von Drogen zu sein und zeigte den Beamten sein Depot. Im Verlauf der Durchsuchung fanden die Polizisten weitere Drogen, Bargeld und Verpackungsutensilien. Sie nahmen den 46-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels ein. (fp)

