POL-AC: Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Monschau (ots)

Gestern Abend (13.05.2020) gegen 21.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in einer Linkskurve auf der L106 (Blumengasse) in Fahrtrichtung Konzen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pkw von der Fahrbahn nach links ab, überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn stehen. Zeugen leisteten erste Hilfe und forderten Rettungskräfte an. Der 24-jährige Mann aus Simmerath wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund zunächst widersprüchlicher Aussagen des Fahrers hinsichtlich der Anzahl Fahrzeuginsassen, suchte ein Polizeihubschrauber das Umfeld der Unfallstelle nach weiteren möglichen Verletzten ab. Im Laufe der Unfallaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der Fahrer zur Unfallzeit alleine unterwegs war. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die L 106 in diesem Bereich gesperrt.

