POL-AC: Zwei lebensgefährlich Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Heute am 04.06.2019 um 19.30h in Roetgen in der Hauptstraße stießen 2 Pkw frontal zusammen. Weitere 4 parkende Pkw wurden beschädigt. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich dabei lebensgefährlich. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber verbrachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Unfallursache wird durch einen hinzugezogenen Sachverständigen geklärt werden müssen. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Hauptstraße in beide Fahrtrichtungen bis ca. 23.h gesperrt werden.

