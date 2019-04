Polizei Aachen

POL-AC: Beziehungsstreit: Ex-Lebensgefährte schlägt mit Bierflasche zu; neuer Lebensgefährte mit mehreren Platzwunden ins Krankenhaus

Eschweiler (ots)

Polizeieinsatz am Ostersonntag in einer Wohnung in der Gutenbergstraße. Dort war es am Abend offenbar zu einem Beziehungsstreit gekommen. Dabei soll der 44-jährige alte Lebensabschnittsgefährte dem neuen Lebensgefährten seiner aktuellen Beziehung mehrfach mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Das 50-jährige Opfer erlitt mehrere stark blutende Platzwunden und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 44-jährige konnte nach seiner Flucht nicht weit vom Tatort weg von der Polizei festgenommen werden. Er stand unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Ihm wurde in der Polizeiwache in Stol-berg vom Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die 39-jährige Frau, um die es bei dem Streit letztendlich ging, blieb unverletzt. Gegen den mutmaßlichen Täter läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. (pk)

