Polizei Aachen

POL-AC: Nach Bankraub am Dienstag in Eschweiler: Tatverdächtiger festgenommen

Eschweiler (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises am heutigen Nachmittag konnte durch die Kriminalpolizei Aachen ein 55jähriger Tatverdächtiger identifiziert und gegen 16:30 Uhr in Eschweiler festgenommen werden. Teile der Beute, die Tatwaffe und die Tatkleidung wurden im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Aachen dankt allen Zeugen und Hinweisgebern für die zahlreichen Nachrichten an die Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell