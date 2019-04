Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Eschweiler (ots)

Am 13.04.2019 gegen 00:30 Uhr fuhr ein 37jähriger aus Aldenhoven die Aldenhovener Str. in Schlangenlinien in Richtung Fronhoven. Hier berührte einen entgegenkommenden PKW am Außenspiegel, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrmals. Wie durch ein Wunder wurde er nicht verletzt, jedoch ergab ein Alkoholvortest einen Wert von ca. 1,48 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde untersagt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

