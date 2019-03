Polizei Aachen

POL-AC: Aktuelle Warnmeldung der Polizei: Falsche Bankangestellte rufen an...

Städteregion Aachen (ots)

Die Aachener Polizei warnt aktuell vor einer Betrugsmasche. In den letzten Stunden hat es in der Region mehrere Betrugsversuche per Telefon gegeben.

Angebliche Bankangestellte riefen bei Bürgern an und forderten sie auf,

Geld vom Konto abzuheben oder den aktuellen Kontostand am Telefon anzugeben oder die Bankverbindung am Telefon durchzugeben....

Dies alles sind Vorbereitungshandlungen zu einem Betrug. Angerufene, meist ältere Mitbürger, die sich bislang bei der Polizei gemeldet haben, sind nicht darauf reingefallen. Vielleicht gibt es jedoch eine Dunkelziffer.

Bitte weitersagen und Verwandte, vor allem Großeltern, Nachbarn warnen! (pk)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell