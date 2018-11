POL-AC: An über einem Dutzend Autos die Scheibenwischer verbogen

Aachen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Lochnerstraße und umliegenden Straßen an geparkten Autos die Scheibenwischer verbogen.

Sonntagmittag entdeckten die Autobesitzer die Taten und alarmierten die Polizei. Die hat bisher 14 geschädigte Autobesitzer protokolliert.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

