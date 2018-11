POL-AC: Passant mit Messer bedroht; mutmaßlicher Täter kam in die Psychiatrie

Herzogenrath (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 4 Uhr, hat ein zunächst unbekannter Mann auf der Kleikstraße einen Passanten mit einem Messer bedroht.

Der Täter flüchtete, ohne überhaupt gesagt zu haben, was er wollte. Überhaupt habe der Mann einen sehr verwirrten Eindruck gemacht, so der Bedrohte. Die Beschreibung des Täters passte auf einen 25-jährigen Mann aus Herzogenrath, der in der vergangenen Woche wegen eines ähnlichen Deliktes bereits aufgefallen war.

Als die Polizei ihn noch am Morgen in dessen Wohnung aufsuchte, machte der 25-Jährige einen wirren Eindruck. Er schrie wirres Zeug und schlug um sich. Ihm mussten schließlich Handschellen angelegt werden.

Wenig später kam er in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Verletzt wurde niemand. (pk)

