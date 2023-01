Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche am Wochenende

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Querum, Volkmarode, Stöckheim, 13.01.2023 - 14.01.2023

Am Wochenende kam es zu drei Einbrüchen in Wohnhäuser.

Am Freitagabend wurde der Polizei ein Einbruch in ein Reihenendhaus gemeldet. In Querum waren Einbrecher über die Terrassentür in das Gebäude eingedrungen und haben Schmuck und Bargeld entwendet.

Am Samstagmittag wurde die Polizei nach Volkmarode gerufen. Auch hier waren die Täter über die Terrassentür in das Gebäude gelang. Es wurden Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet.

Am Samstagabend wurde ein weiterer Einbruch bekannt. In Stöckheim hatten unbekannte Täter eine Scheibe eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Sie gelangten auf diesem Weg in das Gebäude und entwendeten Schmuck.

In allen drei Fällen hat das zuständige Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen.

