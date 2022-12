POL-BS: Fünf Jugendliche nach Raub durch die Polizei gestellt - Untersuchungshaft

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wendenstraße, 15.12.2022, 20.45 Uhr Ein Braunschweiger wurde unter Vorhalt einer Schusswaffe in der eigenen Wohnung überfallen. Am Donnerstagabend hatte ein 37-jähriger Braunschweiger einen 22-jährigen Bekannten zu Gast in seiner Wohnung. In einem günstigen Moment ließ der 22-Jährige zwei weitere Personen in die Wohnung. Diese besprühten den 37-Jährigen sofort mit einem ...

mehr