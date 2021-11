Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Fahrraddiebe auf frischer Tat - Aber wem gehören die Räder?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rebenring

03.11.2021, 04.30 Uhr

Zwei Personen, die drei verschlossene Fahrräder trugen, veranlassten die Polizeibeamten zur Überprüfung der Situation. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Männer ein.

Am frühen Mittwochmorgen fielen einer Streife des Kriminaldauerdienstes zwei Männer im Alter von 28 Jahren auf. Sie waren zu Fuß unterwegs und hatten insgesamt drei Fahrräder dabei, von denen zwei sogar noch in sich verschlossen waren. Daher entschlossen sich die Polizisten zu einer Kontrolle der Personen und Fahrzeuge.

Die beiden Männer konnten jedoch keinen Eigentumsnachweis für die drei Räder erbringen, so dass die Polizei alle drei Fahrräder sicherstellte und gegen die beiden Personen ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls einleitete.

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Trekking- und Herrenräder der Marken Stevens in schwarz, Fokus in blau und Ragazzi Liner in grau.

Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zu den Eigentümern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Nord unter 0531/476-3315 zu melden.

