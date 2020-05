Polizei Braunschweig

POL-BS: Täter flüchteten nach Pkw-Diebstahl und Einbruchsversuch unerkannt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 07.05.2020, auf Freitag, 08.05.2020, wurde im nördlichen Innenstadtbereich ein schwarzer Audi A 4 entwendet. Eine Nacht später kam es erneut zum Diebstahl eines Fahrzeuges. Am Schwarzen Berge wurde abermals ein Audi A 4, diesmal in der Farbe Blau entwendet.

Darüber hinaus versuchten sich bislang unbekannte Täter in der Greifswaldstraße, in 38124 Braunschweig, durch Aufhebeln der Terrassentür unerlaubt Zutritt zu einem zur Tatzeiteit im Umbau befindlichen Bungalow zu verschaffen. Ob der oder die Täter bei Tatbegehung gestört wurden oder an den Sicherungseinrichtungen der Tür scheiterten, ist nicht bekannt.

Wer Tat- oder Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0531-4762516 mit dem Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Braunschweig in Verbindung zu setzen.

