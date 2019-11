Polizei Braunschweig

POL-BS: Hochwertiger auffallender Wagen entwendet

Braunschweig (ots)

16./17.11.2019, 18.00 - 12.30 Uhr Braunschweig, Frankfurter Straße

Die Ruhe und Abgeschiedenheit eines Firmengeländes nutzten unbekannte Täter zu einem Autodiebstahl am Wochenende.

Auf dem Gelände der Firma an der Frankfurter Straße war ein auffallend gelber Mercedes abgestellt. Ein Notdienstmonteur bemerkte am Sonntag einen offenstehenden Bauzaun am Grundstück, ohne dass er diesen mit einem Diebstahl in Verbindung gebracht hatte.

Ein 33-jähriger Mitarbeiter der Firma bemerkte dann am Montagmorgen den Diebstahl des Wagens. Offensichtlich war er von unbekannten Tätern durch den Bauzaun über die Fabrikstraße entwendet worden. Der Wert des auffallenden Wagens liegt nach Schätzungen bei 80.000,- Euro.

Wer in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges rund um die Fabrikstraße oder den auffallenden gelben Mercedes gesehen hat wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Nummer 0531 / 476-2516 in Verbindung zu setzen.

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

