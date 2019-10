Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert bei der Polizei Braunschweig

Bereits zum 24. Mal spielt das Polizeiorchester Niedersachsen beim traditionellen "Benefizkonzert zum Advent" bei der Polizei Braunschweig.

Es beginnt am Freitag, 6. Dezember, um 19.00 Uhr, in der Mehrzweckhalle der Polizeidirektion, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, und steht unter dem Leitspruch "Mit Musik helfen".

Der gesamte Erlös ist für das Kinderheim Haus Regenbogen bestimmt. Dieses private Kleinstheim in Braunschweig betreut in zweiter Generation Kinder und Jugendliche in drei familienanalogen Gruppen. Das Therapiepferd "Josh" hilft dabei, Beziehungs-Eis von Kindern und Jugendlichen mit traumatischen Erfahrungen aufzutauen. "Bei ihm erleben unsere aufgenommenen Kinder, die sonst eher Argwohn oder Ablehnung gewöhnt sind, eine unvoreingenommene Offenheit - fühlen, wie er sie trägt, mit all ihrer Last", erläutert Andrea Kleber, die Leiterin des Kinderheims.

Das Polizeiorchester, das in diesem Jahr sein 110-jähriges Bestehen feiert, wird unter der Leitung von Thomas Boger erneut einen großen Bogen durch die Welt der Musik spannen. Mit Klängen aus Klassik, Swing, Rock und Pop bis hin zu Jazz soll ein abwechslungsreiches Programm die Gäste begeistern. Zudem wird der Auftritt des Sängers Bendix Amonat dem Konzert eine besondere Note verleihen.

Eintrittskarten zum Preis von 10 Euro gibt es

o beim Pförtner der Polizeidirektion, Friedrich-Voigtländer- Straße 41 o per Mail unter: anmeldung@pd-bs.polizei.niedersachsen.de o telefonisch unter 0531 / 476-1042 o oder an der Abendkasse

