POL-BS: Pkw komplett zerkratzt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Prinzenpark 30./31.05.2019

In der Nacht des Himmelfahrttages wurde ein VW Passat großflächig über alle Fahrzeugteile hinweg zerkratzt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Tat.

Am nächsten Morgen machte die 31-jährige Halterin des blauen VW Passat eine ärgerliche Entdeckung. Ihr Auto, das sie am Abend zuvor gegen 19 Uhr in der Griepenkerlstraße vor der Hausnummer 9 geparkt hatte, war ringsherum mit zahlreichen Lackkratzern erheblich beschädigt worden. Vermutlich hat der Verursacher hierzu einen spitzen Gegenstand benutzt.

Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich mit der Polizeistation in Braunschweig-Querum unter der Telefonnummer 0531/476-3415.

