Polizei Braunschweig

POL-BS: 3er BMW und Ford Kuga gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Am Hagenring 22./23.05.2019

Zwei Fahrzeuge sind in der vergangenen Nacht entwendet worden. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag suchten unbekannte Täter das östliche Ringgebiet auf und machten sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Es gelang ihnen, in der Grünewaldstraße einen acht Jahre alten BMW der Dreierreihe und in der Wilhelm-Bode-Straße einen knapp zwei Jahre alten Ford Kuga zu entwenden.

Bislang sind die Fahrzeuge noch nicht wieder aufgefallen oder gefunden worden. Die Polizei leitete die Ermittlungen sowie Fahndungsmaßnahmen ein.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell