Polizei Braunschweig

POL-BS: Betrunkene Frau fährt aggressiv mit ihrem Auto durch die Stadt und schlägt dann auf Polizeibeamte ein

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wilhelmitor-Nord 04.04.2019, 21.55 Uhr

Ein bisschen Sekt führte zu drei Strafanzeigen.

Während der Streifenfahrt fiel den Polizeibeamten am Donnerstagabend ein VW Golf auf dem Cyriaksring auf, der mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. An den Ampeln bremste es stark ab, um dann bei Grünlicht mit quietschenden Reifen wieder loszufahren. Auf gerader Strecke beobachteten die Polizisten auch noch, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr.

Bei einer Kontrolle der 55-jährigen Fahrzeugführerin am Madamenweg stellten die Polizisten fest, dass die Frau deutlich alkoholisiert war. "Ein bisschen Sekt" hatte für einen Atemalkoholwert von fast 1,5 Promille gesorgt.

Die Polizisten fuhren mit der Frau zur Dienststelle, wo ihr eine Blutprobe entnommen werden musste.

Als die Frau dort zur Toilette gehen wollte, schlug ihre Stimmung jedoch um. Sie wurde gebeten wenige Minuten zu warten, bis eine Kollegin in die Wache komme, um sie zu durchsuchen bzw. zu begleiten. Dies ist während der polizeilichen Maßnahmen unabdingbar, um ein Verhalten der Beschuldigten zu verhindern, das ihr selbst oder dem Strafverfahren schaden könnte.

Dieser Erklärung schenkte sie jedoch keine Beachtung und schlug den beiden Polizeibeamten in Richtung Gesicht. Im weiteren Verlauf beleidigte die Frau die Polizisten mehrfach, was auch Außenstehende mitbekamen.

Gegen die Frau wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand und Beleidigung eingeleitet.

