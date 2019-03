Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Straßenraub - Wer hat etwas gesehen?

Braunschweig (ots)

20.03.2019, 06.35 Uhr Braunschweig, Reichenbergstraße

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem versuchten Straßenraub am vergangenen Mittwoch.

Ein 52-jähriger Mann war Mittwochmorgen auf dem Weg zu seinem Fahrzeug in der Reichenbergstraße. Plötzlich bekam er einen Tritt in den Rücken und jemand zog vehement an seinem geschulterten Rucksack. Der Überfallene hielt seinen Rucksack stark fest und stemmte sich gegen das Wegziehen. Dadurch, dass der Angreifer losließ, kam der 52-Jährige jedoch zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand.

Der Unbekannte floh in unbekannte Richtung. Möglicherweise haben Passanten, die auf dem Weg zur Arbeit waren, den Überfall beobachtet.

Wer zu dem Geschehen auf der Reichenbergstraße am Mittwochmorgen Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 in Verbindung zu setzen.

