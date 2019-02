Polizei Braunschweig

POL-BS: Spezialkräfte der Polizei durchsuchen mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt

Braunschweig (ots)

Im Zuge eines von der Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig geführten Ermittlungsverfahrens wegen schwerwiegender Straftaten nach dem WaffG im Rockermilieu werden seit den frühen Morgenstunden durch Spezialkräfte aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt zahlreiche Objekte in Sachen-Anhalt durchsucht. Beim Betreten eines Hofes in Schönebeck wurden die Einsatzkräfte unvermittelt durch einen Hund angegriffen, den die Beamten zur Eigensicherung erschießen mussten. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig.

