POL-BS: Tageseinnahmen auf dem Weihnachtsmarkt entwendet

Braunschweig (ots) - 08.12.2018, 18.30 Uhr Braunschweig, Innenstadt

Dreiste Diebe lenken die Verkäuferin an einem Weihnachtsmarktstand ab und stehlen ihre Geldbörse.

Am Samstagabend besuchten ein Mann und eine Frau auf dem Weihnachtsmarkt einen Verkaufsstand, der sich vor dem Rathaus befindet. Während der etwa 45 Jahre alte Mann Mützen anprobierte, erkundigte sich die ca. 35-Jährige nach einem Schal, der sich an der Rückwand des Stands befand.

Diesen kurzen Moment, in dem sich Verkäuferin umdrehte, nutzen die beiden Personen aus, um das schwarze Kellnerportemonnaie an sich zu nehmen und wieder in der Masse des Weihnachtsmarkttrubels zu verschwinden. In der Geldbörse befanden sich die gesamten Tageseinnahmen. Die Verkäuferin hatte es für einen Augenblick vor sich auf dem Tresen abgelegt.

Der Mann sei ca. 1,70 Meter groß und habe Stoppelhaare sowie eine kleine Nase. Die Frau konnte die Verkäuferin nicht näher beschreiben.

