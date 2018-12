POL-BS: Fußgänger wurde von Pkw erfasst und schwer verletzt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hans-Sommer-Straße 03.12.2018, 07.48 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr.

Am Montagmorgen wollte ein 15-jähriger Fußgänger die Hans-Sommer-Straße in Richtung Beethovenstraße überqueren. Hierbei übersah er offensichtlich den nahenden Pkw, der sich im linken von zwei Fahrstreifen befand und stadtauswärts fuhr. Auf Grund des Regens und noch andauernden Dunkelheit erkannte der 41-jährige Pkw-Führer den dunkelgekleideten Schüler zu spät, so dass es zu einem Unfall kam.

Durch den Aufprall wurde der Jugendliche schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der VW Touran wies Beschädigungen an der Motorhaube und der Windschutzscheibe auf.

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage der Kreuzung außer Betrieb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Durch die Einsatzmaßnahmen am Unfallort kam es zu Verkehrsbehinderungen und der Fahrzeugverkehr musste abgeleitet werden.

Ein Fahrer eines Motorrollers in Querum hat noch mal Glück gehabt, als er um 11.50 Uhr auf der Bevenroder Straße stürzte. Auf der regennassen Fahrbahn kam er ohne fremde Einflüsse zu Fall und verletzte sich leicht.

Ein vorsorglich angeforderter Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber bereits auf dem Weg war, konnte wieder abbestellt werden. Der 54-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, während die Polizei seinen Roller an der nahegelegenen Wohnung abstellte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell