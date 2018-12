POL-BS: Geschädigte nach Verkehrsunfall gesucht

Braunschweig (ots) - Der Fahrer eines LKW mit Sattelauflieger hatte sich am Freitag, dem 30.11.18, gegen 18.00 Uhr, in Stöckheim im Bereich Hermann-Löns-Straße/Klopstopckstraße/Gebrüder-Grimm-Straße verfahren; er hatte zunächst das Ziel "Kaufland", war jedoch falsch abgebogen. In dem engen Bereich versuchte er mehrfach zu Wenden, gab das Vorhaben jedoch auf und rangierte die Hermann-Löns-Straße ab der Hölderlinstraße rückwärts in Richtung Gebrüder-Grimm-Straße. Dabei streifte er sowohl mit dem Auflieger (rechts) und der Zugmaschine zunächst den Mauerpfosten der Einfahrt zum einem Grundstück und den Masten eines Straßenschildes "Klopstockstraße" (Ecke Hermann-Löns-Straße), der Mast verbog. Es kam zu Sachschäden. Aufgrund des Schadensbildes ist jedoch zu vermuten, das der LKW weitere Schäden angerichtet hat; bestimmte (frische) Schadensstellen am LKW und Auflieger ließen sich nicht zuordnen. Geschädigte, die in dem Bereich frische Schäden an PKW oder Grundstückseinfriedungen feststellen, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst, 0531-4763935, zu melden.

