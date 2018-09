POL-BS: Einbruch im Dachgeschoss

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 10.09.2018 Bei einem Einbruch in eine im ausgebauten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bugenhagenstraße gelegenen Wohnung wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die Mieter hatten das Haus am Montag um 09.30 Uhr verlassen und bei der Heimkehr gegen 20.00 Uhr die aufgebrochene Wohnungstür bemerkt. Die Polizei rät, auch die Zugänge von Wohnungen in oberen Etagen zusätzlich mit einem Einbruchschutz zu sichern. Kostenlose Beratung unter 0531/476 2005.

