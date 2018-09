POL-BS: Sparkästen aus Sportheim Waggum entwendet

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 07.09.2018 Vermutlich in der Nacht zum vergangenen Freitag hebelten Einbrecher ein rückwärtiges Fenster des Sportvereinsheimes Waggum an der Grasseler Straße auf. Möglicherweise gezielt rissen sie die beiden Sparkästen mit Inhalt von der Wand, da andere Veränderungen in den Räumen nicht festgestellt wurden. Die Tat wurde am Freitagnachmittag festgestellt.Die genaue Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei.

