POL-BS: Einbrüche in Bäckereien in Lehndorf

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 10.09.2018 Gleich in zwei Bäckereien in der Saarstraße und in der Hannoverschen Straße drangen Einbrecher in der Nacht zum Montag gewaltsam ein. Dabei erlangten sie Zugang durch die Glasschiebetüren. Die Täter durchwühlten Behältnisse und Spinde von Mitarbeitern, entwendeten aber lediglich etwas Wechselgeld. In einem Fall dürfte die Tatzeit zwischen 02.45 und 02.50 Uhr liegen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell