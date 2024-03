Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub in Bochum - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt im Bereich der Alleestraße in Bochum und sucht Zeugen.

Am Dienstagabend, 12. März, gegen 21.30 Uhr hielten sich zwei Männer (22, aus Köln und 20, aus Grevenbroich) in Höhe der Alleestraße 80 auf. Nach aktuellem Kenntnisstand näherten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, bedrohten die beiden Männer mit einer nicht näher beschriebenen Schusswaffe sowie einem Schlagstock und forderten Bargeld. Als die Herausgabe verweigert wurde, flüchteten die Unbekannten ohne Beute in den Westpark.

Der erste Tatverdächtige ist ca. 1,80 m groß, hat einen Bart und trug einen schwarzen Kapuzenpulli (Kapuze über den Kopf gezogen). Der andere Mann hat kurze, an den Seiten rasierte Haare.

Das Kriminalkommissariat ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

