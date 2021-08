Polizei Bochum

POL-BO: Besondere Vorsicht zum Schulbeginn - Erinnerung Pressetermine

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am Mittwoch, 18. August 2021, beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr 2021/2022. An drei Presseterminen zur Schulwegsicherung für Bochum, Herne und Witten zeigen wir, was die Polizei tut, um den Schulweg für die Kinder noch sicherer zu machen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4990341):

Pressetermine zum Schulbeginn:

1. Einschulung der I-Dötzchen am Donnerstag, 19.08.2021: Bochum: PHK Siegfried Klein und POKin Jennifer Zajas stehen an der Grundschule Frauenlob-Schule, in Bochum, Frauenlobstraße 91, für Fragen der Medienvertreterinnen und -vertreter zum Schulbeginn zur Verfügung - mobil: 0174-6779126.

Herne: PHK Frank Martini und PHK Ingo Braunschuh stehen an der Grundschule Katholische Grundschule Bergstraße, in Herne, Bergstr. 13, für Fragen der Medienvertreterinnen und -vertreter zum Schulbeginn zur Verfügung - mobil: 0173-2501924.

Witten: PHK Tobias Krampen und PHKin Gundula Downar stehen in Witten an der Herbeder Grundschule, in Witten, Wilhelmstr. 4, für Fragen der Medienvertreterinnen und -vertreter zum Schulbeginn zur Verfügung - mobil: 0173-2504342.

2. Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Bochum - Die Verkehrswacht Bochum veranstaltet mit der Polizei Bochum an der Grundschule "Kirchschule" eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen.

Termin: Do., 26.08.2021, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr Ort: Bochum, Wattenscheider Hellweg 87, Kontaktperson: Herr PHK Siegfried Klein - mobil: 0174-6779126. Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um ca. 10 Uhr

3. Schulanfangsaktion der Netzwerkpartner Verkehr in Herne - Die Verkehrswacht Wanne-Eickel veranstaltet mit der Polizei Bochum an der Grundschule "Sonnenschule" eine Schulanfangsaktion für alle vier Jahrgangsstufen.

Termin: Fr., 27.08.2021, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr Ort: Herne, Rottbruchstr. 10, Kontaktperson: Herr PHK Siegfried Klein - mobil: 0174-6779126. Gemeinsame Presseerklärung der Netzwerkpartner um ca. 10 Uhr

Die Polizei wünscht allen Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr und allen "I-Dötzchen" in Bochum, Herne und Witten eine gut gefüllte Zuckertüte.

