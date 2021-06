Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Zwei Tankstellenüberfälle an einem Tag - "Doppelräuber von Herne" ermittelt!

Herne (ots)

Dass ein Krimineller innerhalb von knapp 18 Stunden gleich zwei Tankstellen überfällt, ist schon die Ausnahme.

Wie bereits berichtet, ist dies aber am 26. Mai (Mittwoch) in Herne passiert - gegen 00.45 Uhr an der Bahnhofstraße 168 sowie um 18.30 Uhr an der Roonstraße 19.

Unter Vorhalt eines Messers bzw. eines Hammers forderte der Räuber die Herausgabe von Bargeld. Bei dem ersten Überfall kam es dabei zu einem längeren Gerangel zwischen dem Angestellten und dem Täter.

Nach Abgleich der Videoaufzeichnungen aus den Überwachungskameras stand schnell fest, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelt.

Nun ist auch die Auswertung der gesicherten Spuren abgeschlossen. Die führte zur Identifizierung des Kriminellen (35), der keinen festen Wohnsitz hat.

Der "Doppelräuber von Herne" ist einschlägig polizeibekannt und sitzt derzeit aufgrund von gewerbsmäßigen Diebstählen in Untersuchungshaft.

Im Bochumer Fachkommissariat für Raubüberfälle (KK 13) dauern die Ermittlungen bezüglich möglicher weiterer, von dem 35-Jährigen begangenen Straftaten an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell