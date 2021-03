Polizei Bochum

POL-BO: 22 rote Judomatten entwendet

Bochum (ots)

Bereits zwischen dem 12. und 16. März kam es in Bochum an der "Alte Bahnhofstraße 170" zu einem Einbruch. Noch unbekannte Kriminelle brachen dort gewaltsam in eine Sporthalle ein.

Nach jetzigem Stand entwendeten sie aus der Sporthalle 22 rote, ein Quadratmeter große Judomatten.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise auf die Täter oder die auffälligen Judomatten geben.

Diese bitte an die Rufnummer 0234 909-8205 oder an die -4441 außerhalb de Geschäftszeiten.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell