POL-BO: Zeugen nach Einbruch in Schmuckgeschäft gesucht

HerneHerne (ots)

Ein noch unbekannter Täter ist am Neujahrstag, um 6.35 Uhr, in ein Schmuckgeschäft an der Bahnhofstraße 72 in der Herner Innenstadt eingebrochen und hat Schmuck entwendet.

Der Unbekannte flüchtete nach Zeugenangaben zu Fuß in Richtung Fußgängerzone und bog in einen Fußweg zur von-der-Heydt-Straße ab.

Das Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

