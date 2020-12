Polizei Bochum

POL-BO: Tatverdächtiger nach Katalysatorendiebstahl ermittelt

BochumBochum (ots)

Wir berichteten an dieser Stelle über mehrere Einbrüche in einem Gewerbegebiet in Bochum-Gerthe. Die Taten lagen zwischen dem 4. und 7. Dezember 2019.

Aus verschiedenen Werkstätten an der Daimlerstraße / Dieselstraße wurden dort gelagerte, gebrauchte Katalysatoren in einem Gesamtwert von etwa 20.000 Euro entwendet. Eine männliche Person wurde bei der Tatausführung von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei fahndete seit Oktober 2020 mit einem Foto nach dieser männlichen Person.

Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte ein dringend tatverdächtiger Bochumer ermittelt werden.

Wir bedanken uns bei den Medienvertretern und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.

