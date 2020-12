Polizei Bochum

POL-BO: Rollerfahrerin stürzt im Kreisverkehr - Autofahrer flüchtet

BochumBochum (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht nach einer Unfallflucht von vergangenen Donnerstag, 3. Dezember, nach einem flüchtigen Autofahrer.

Gegen 7:30 Uhr fuhr eine 64-jährige Bochumerin mit ihrem Motorroller in den Kreisverkehr an der Königsallee/Haarstraße ein. Nach aktuellem Kenntnisstand bog ein unbekannter Autofahrer aus der Zufahrt Haarstraße vor ihr in den Kreisverkehr ein. Die Rollerfahrerin bremste abrupt, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte sie. Die Frau wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen des Vorfalls und nach dem unbekannten Autofahrer. Es ist nicht auszuschließen, dass er den Unfall nicht bemerkt hat. Hinweise bitte zur Bürozeit an 0234 909-5206.

