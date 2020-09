Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Getränkehandel - Drei Tatverdächtige festgenommen

Bochum (ots)

Am gestrigen Sonntag (27. September), gegen 12.30 Uhr, kam es in Bochum an der Oskar-Hoffmann-Straße zu einem Einbruch.

Drei Täter stiegen über ein Eingangstor und legten sich mehrere Getränkekisten zum Abtransport bereit.

Durch verständigte Polizeibeamte konnten die drei polizeibekannten Männer vor Ort festgenommen werden.

Dabei handelt es sich um einen 22-jährigen Bochumer sowie einen 16- und einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

