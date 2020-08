Polizei Bochum

POL-BO: Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: 44-Jähriger festgenommen

Bochum (ots)

Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - gegen einen 44-jährigen Bochumer ermittelt nach einem Laubeneinbruch in Bochum die Kriminalpolizei.

Der Besitzer einer Gartenlaube hatte am gestrigen Mittwoch, 26. August, gegen 20.45 Uhr die Polizei zur Kleingartenanlage an der Robertstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen tatverdächtigen 44-jährigen Bochumer, der sich noch in der Laube befand. Im Rahmen der Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel gefunden. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Wache.

Das Kriminalkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen.

