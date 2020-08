Polizei Bochum

POL-BO: Krimineller sprüht Arbeiter (52) Flüssigkeit in die Augen und verschwindet

Detaillierte Täterbeschreibung

Bochum (ots)

Ein Krimineller hat versucht, eine Tasche aus einem Transporter im Bochumer Stadtzentrum zu stehlen. Als ihn ein Arbeiter zur Rede stellte, sprühte der Täter ihm eine Flüssigkeit in die Augen und flüchtete. Die Polizei sucht ihn jetzt mit einer detaillierten Täterbeschreibung.

Der Vorfall hat sich am Mittwochnachmittag, 26. August, an der Ecke Hellweg/Massenbergstraße ereignet. Gegen 17 Uhr bemerkte ein Arbeiter (52, aus Bochum) an der dortigen Baustelle, wie sich ein Mann in den Firmentransporter beugte. Als der Bochumer ihn zur Rede stellte, bemerkte er, dass der Unbekannte bereits eine Tasche aus dem Laderaum an sich genommen hatte. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter dem Arbeiter eine Flüssigkeit ins Gesicht sprühte. Ohne seine Beute flüchtete der Kriminelle schließlich über die Massenbergstraße in Richtung Bongardstraße.

Der 52-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte ihn vor Ort. Nach Einschätzung der Sanitäter handelte es sich bei der gesprühten Flüssigkeit nicht um Reizgas, sondern um Haarspray oder Deo.

So wird der Täter beschrieben: männlich, ca 165 cm groß, schmale Statur, 25 - 30 cm groß, braune Hautfarbe, laut Zeugen "afrikanisches Aussehen". Er trug eine Skinni-Jeans und einen dunklen Kapuzenpulli mit buntem Muster, außerdem eine Basecap, über die er die Kapuze gezogen hatte.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

