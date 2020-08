Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter ein Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft

Bochum (ots)

Am frühen Morgen des 10. August, gegen 3 Uhr, kam es in Bochum an der Günnigfelder Straße 93 zu einem Einbruchsversuch. Noch unbekannte Kriminelle hatten eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen.

Darauf wurden Anwohner aufmerksam. Ohne in das Geschäft einzudringen, flüchteten die drei Täter von der Örtlichkeit.

Beschrieben wurden die männlichen Einbrecher wie folgt:

1. 175 cm groß, schlank, weißes T-Shirt, kurze Hose, kurze schwarze Haare

2. 175 cm groß, etwas dicker, schwarzes T-Shirt, kurze Hose

3. Etwas größer, dünn, schwarzes T-Shirt, kurze Hose.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8405 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

