Polizei Bochum

POL-BO: "Achtung - Schulbeginn! Sicherheit im Straßenverkehr"

Bochum, Herne, Witten (ots)

Am Mittwoch, den 12.08.2020 beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr 2020/2021.

Auch wenn die Corona-Pandemie mögliche Änderungen des Schulbeginns oder der Abläufe nach sich zieht, wird die Polizei sich auf den Schulstart einstellen.

4913 Kinder werden in den Städten Bochum, Herne und Witten am Donnerstag, 13.08.2020, ihren ersten Schultag erleben. Die Älteren haben bereits ihren Weg auf eine weiterführende Schule gefunden.

Uns ist es ein Anliegen, dass die Schulkinder auf ihrem Schulweg sicher zur Schule kommen. Die Realität sieht leider anders aus. Im Jahr 2019 sind 24 Schulkinder auf ihrem Schulweg verunglückt. Jeder dieser Unfälle bedeutet ein Schicksal und ist ein Unfall zuviel.

Aus diesem Grund setzt sich die Polizei Bochum insbesondere in der Zeit vom 12.08.2020 bis zum 23.08.2020 mit vielen Beamten verstärkt für die Sicherheit unserer Schulkinder ein. Die Verkehrssicherheitsberater und - beraterinnen der Verkehrsunfallprävention werden im Bereich von Grundschulen tätig, um gerade in den ersten Wochen die Sicherheit auf dem Schulweg zu stärken. Darüber hinaus unterstützen Bezirksdienstbeamte das Training mit den Erstklässlern. Dazu gehört zum Beispiel Themen wie das Überqueren einer Fahrbahn an sicheren Stellen oder das richtige Verhalten an einer Haltestelle.

Darüber hinaus werden auch verstärkt Geschwindigkeitsmessungen in Schulnähe durchgeführt.

Dabei wird auch kontrolliert, ob die Kleinen in den Fahrzeugen der Eltern in zulässigen Sitzen gefahren werden und dabei richtig angegurtet sind.

Auch Zweiräder sind ein Thema, wenn es um den Schulweg geht. Fahrradkontrollen gehören selbstverständlich auch zur Schulwegüberwachung. Dabei geht es beispielsweise um Beleuchtung oder auch die Funktionsfähigkeit der Bremsen.

Die Verkehrsunfallprävention will alle Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen an ihre Vorbildfunktion erinnern. Kinder lernen durch Nachahmung! Nur wenn sich die Eltern und die Erwachsenen richtig im Straßenverkehr verhalten, werden sich die Kinder an ihren Vorbildern orientieren und sich ebenfalls richtig verhalten.

Auch ein Appell an die Eltern: Die Halt- und Parkverbote im Bereich von Schulen sind für die Sicherheit der Kinder eingerichtet. Als Alternative bleibt sonst nur der Weg über die befahrene Straße. Durch die parkenden Fahrzeuge haben die Kleinen außerdem eine schlechtere Sicht beim Überqueren der Straße.

Wir wünschen allen "I-Dötzchen" in Bochum, Herne und Witten einen sicheren Weg zur Schule, eine gut gefüllte Zuckertüte und sehr viel Spaß mit tollen Erlebnissen am ersten Schultag.

Am Donnerstag, zum Einschulungstag der i-Dötzchen, steht die Verkehrsunfallprävention/Opferschutz des Polizeipräsidiums Bochum auch für Pressegespräche vor Ort an bestimmten Schulen zur Verfügung:

In Bochum: Polizeihauptkommissar Frank Martini und Polizeioberkommissarin Jennifer Zajas stehen an der Grundschule Vels-Heide-Schule in Bochum am Sanderweg 25 in Bochum für Fragen der Medien zur Verfügung - Mobiltelefon: 0172-1504820.

In Herne: Polizeihauptkommissarin Sonja Pöpping und Polizeihauptkommissar Ingo Braunschuh stehen an der Grundschule Eickeler Park in Herne an der Reichstraße 44 für Fragen zum Schulbeginn zur Verfügung - Mobiltelefon: 0173-2501924.

In Witten: Polizeihauptkommissar Burkhard Zietz und Polizeihauptkommissarin Evelyn Glenz stehen in Witten an der Brenschen Grundschule an der Straße "Auf den Brenschen 15" für Fragen zur Verfügung - Mobiltelefon 0173-2504342.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 909-1022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell