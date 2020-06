Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Geschäft: Täter-Duo entwendet Fahrräder

Bochum (ots)

Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft im Bochumer Stadtzentrum ermittelt jetzt die Kripo. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall hatte sich am frühen Dienstagmorgen, 2. Juni, an der Hattinger Straße 66 zugetragen. Gegen 2.50 Uhr schlugen zwei Täter eine Scheibe des Geschäfts ein, entwendeten zwei Fahrräder und flüchteten in Richtung Bessemer Straße.

Ein Anwohner hat den Einbruch mitbekommen. Seiner Beschreibung nach waren die Täter beide männlich, unterschiedlich groß und von dünner Statur. Beide trugen Masken im Mund-/Nasenbereich.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

