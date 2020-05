Polizei Bochum

POL-BO: Kleinkind (1) nach Auffahrunfall verletzt

Herne (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Herne ist am 14. Mai ein einjähriger Junge aus Recklinghausen zur Beobachtung in ein Krankenhaus gekommen.

Gegen 20:20 Uhr fuhr eine 23-jährige Mutter aus Recklinghausen mit ihrem Auto auf der Roonstraße und wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen.

Hinter ihr fuhr eine 33-Jährige, ebenfalls aus Recklinghausen, mit ihrem Pkw.

Nach bisherigem Stand kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der Sohn der 23-Jährigen in seinem Kindersitz verletzt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

