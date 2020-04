Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Heftige Windböe - Sonnenschirm löst sich und verletzt Fußgängerin

Bochum (ots)

Zu einem schon ungewöhnlichen Unglücksfall kam es am gestrigen 29. April im Bochumer Stadtteil Langendreer.

Gegen 13 Uhr war eine Fußgängerin (28) auf dem Gehweg der Ümminger Straße in Richtung Unterstraße unterwegs. In Höhe eines Mehrfamilienhauses wurde die Bochumerin völlig unvermittelt von einem Gegenstand am Kopf getroffen.

Was war passiert? Vermutlich durch eine heftige Windböe hatte sich ein auf dem Balkon des Gebäudes stehender Sonnenschirm zunächst aus der Verankerung gelöst. Wenig später wurde der aufgespannte Ampelschirm über die in der ersten Etage gelegene Balkonbrüstung geschleudert und stürzte auf die junge Frau, die dadurch zu Boden fiel.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die leicht verletzte Bochumerin zur Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Mieterin der Wohnung zum Zeitpunkt des Unglücksfalls nicht zu Hause.

