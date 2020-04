Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht flüchtigen Täter

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen 29.April kam es in Bochum-Langendreer zu einem Einbruch in ein Vereinsheim.

Ein noch unbekannter Mann verschaffte sich, gegen 3.35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Vereinsräumlichkeiten an der Urbanusstraße. Mit Getränken und einer geringen Menge Bargeld flüchtete der Kriminelle anschließend in unbekannte Richtung.

Nach bisherigem Stand hat der Täter eine sportliche und schlanke Figur, trug eine schwarze Hose und Jacke, helle Sportschuhe sowie eine dunkle Plastiktüte.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

