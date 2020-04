Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 26. April, gegen 18.30 Uhr, kam es in Wattenscheid zu einem Raubdelikt.

Ein 15-jähriger Wattenscheider befand sich mit einem 16-jährigen Freund aus Gelsenkirchen im Bereich der Sommerdellenstraße/Moltkestraße.

Hier hielt plötzlich ein weißer Kleinwagen an, aus dem mehrere (5-7) Personen ausstiegen. Diese griffen den 15-Jährigen an und entwendeten ihm seine Halskette und Weste. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Hansastraße. Zu den Tatverdächtigen kann momentan nur gesagt werden, dass alle um die 18 Jahre alt waren.

Der Wattenscheider wurde durch den Angriff verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8410 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

