Polizei Bochum

POL-BO: Unfall in Baukau: Beifahrerin (54) wird verletzt

Herne (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Beifahrerin ist es am Freitagmittag, 24. April, in Herne-Baukau gekommen.

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Herne war auf der Dornstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 12 Uhr fuhr er dort in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit einem 58-jährigen Autofahrer, ebenfalls aus Herne, zusammen, der gerade auf der Bahnhofstraße in Richtung der A42-Unterfühung unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 54-jährige Beifahrerin des 58-Jährigen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

